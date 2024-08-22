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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçi ve üreticilerin yanında olacaklarını söyledi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gaziantep'te çiftçi ve üreticilerin yanında olacaklarını belirtti. Adem, tarım politikalarının yanlışlığına dikkat çekerek çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçi ve üreticilerin yanında olacaklarını söyledi.

Adem, Gaziantep'te partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bugün il başkanı ve milletvekilleriyle çiftçilerin isteği doğrultusunda bir araya geldiklerini ifade eden Adem, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te miting yapma kararından sonra bugün burada çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerin üretemediği hiçbir tarımsal ürünün olmadığını anlatan Adem, şöyle devam etti:

"Bizim çiftçilerimiz hem zeki hem akıllı hem de ne yaptığını bilen, her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahip insanlardan oluşmaktadır. Maalesef geldiğimiz noktada yapılan yanlış tarım politikalarıyla ülkemizi ve çiftçilerimizi ithalat lobisine teslim ettik. Elbette çiftçi ve üreticilerin yanında olacağız."

Adem, bundan sonra da bölgesel mitinglerin olacağını belirterek, çünkü tarımdaki sorunların bitmeyeceğini savundu.

Kaynak: AA / Politika

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