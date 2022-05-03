CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da bayramlaşma programına katıldı

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlenen programdaki konuşmasında, Kovid-19 salgınından sonra ilk kez yüz yüze bayramlaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür ederek herkesin bayramı kutlayan Ağbaba, şöyle devam etti:

"İnşallah bu zorlu süreci bir daha yaşamayız. Dünyayı saran bir illetti, hepimizin hayatımızı etkiledi. En başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere rahmetli olan herkese Allah rahmet eylesin. Malatya hiç kuşkusuz Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri değil, Türkiye'nin en güzel şehri. İnsanıyla, yetiştirmiş olduğu değerleriyle, kardeşlik kültürüyle, Malatya'ya has, siyasi görüşü ne olursa olsun duruşuyla Türkiye'nin en güzel şehri. Bu şehrin huzuru, kardeşliği, birliğinde katkısı, emeği olan, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkese buradan minnetlerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Allah onlardan, hepsinden razı olsun."

Ekonomide zor bir sürecin yaşandığını ifade eden Ağbaba, "Borsa Başkanı'mız burada, kayısı üreticileri burada. Maalesef kayısıda don felaketi yaşadık. Umarım bunu da hep beraber aşacağız. Devletimizin imkanlarıyla hep beraber bunları da aşacağız. Dünyada savaşın olmadığı, sömürünün olmadığı, hep kardeşliğin olduğu, hakça üretip, hakça paylaştığımız bir dünya, bir Türkiye yaratmak umuduyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Başkanı Enver Kiraz da hem teşkilatlarıyla hem de hemşehrilileriyle buluştukları önemli bir bayramlaşma yaşadıklarını belirterek, herkesin bayramını tebrik etti.