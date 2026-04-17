CHP Genel Başkan yardımcıları Aytekin ve Zeybek, Karabük'te toplantıya katıldı

CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 'Batı Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Aytekin, partinin il ve ilçe başkanlarına her seçmenin elini sıkma görevini hatırlatırken, Zeybek erken seçim talep etti.

CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Batı Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı"na katıldı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aytekin, partilerinin il ve ilçe başkanlarına, her seçmenin elini sıkmaları gerektiğini söyledi.

Aytekin, hangi partiden olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan her seçmeni ikna etmek gibi bir sorumlulukları bulunduğunu belirtti.

Gökan Zeybek de erken seçim talebinde bulunarak, "Sandık milletin önüne gelene kadar bu konuyu Türkiye gündeminde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın da konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Aytekin ve Zeybek, toplantının ardından Emek Mahallesi'nde Safranbolu Belediyesi Dikim Atölyesi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
