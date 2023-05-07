CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'tan İmamoğlu'na saldırı kınama

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki saldırıyı kınayarak birliğimize ve demokrasimize yapılan saldırıyı eleştirdi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki saldırıyı "İBB Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen saldırı ve provokasyonu kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hiçbir karanlık güç yolumuza taş koyamaz" diye eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki provokasyonu Twitter hesabından kınadı. Toprak, yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen saldırı ve provokasyonu kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hiçbir karanlık güç yolumuza taş koyamaz" dedi.