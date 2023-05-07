CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'dan İmamoğlu'na yönelik saldırıya kınama

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı girişilen saldırıyı kınıyorum. Kardeşliğimize kasteden bu saldırıyı gerçekleştirenler amaçlarına asla ulaşamayacak. Erzurum bizim, biz büyük milletimizin ayrılmaz parçalarıyız' dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı girişilen saldırıyı kınıyorum. Kardeşliğimize kasteden bu saldırıyı gerçekleştirenler amaçlarına asla ulaşamayacak. Erzurum bizim, biz büyük milletimizin ayrılmaz parçalarıyız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na karşı girişilen saldırıyı kınıyorum. Kardeşliğimize kasteden bu saldırıyı gerçekleştirenler amaçlarına asla ulaşamayacak. Erzurum bizim, biz büyük milletimizin ayrılmaz parçalarıyız. Saldırıda yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun."