CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen'den Cumhuriyet Açıklaması

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, "Halkın egemen olabilmesi ve Cumhuriyet'in yaşayabilmesi için, laiklikle birlikte; yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının; düşünceyi ifade, yayın, medya ve örgütlenme özgürlüğünün; ekonomik ve sosyal adaletin, yüksek bir eğitim seviyesinin; çok partili serbest seçimli bir düzenin de olması gerekmektedir. Tüm bu koşullar bir arada sağlandığında, Cumhuriyet bir hayal olmaktan çıkar, gerçek bir varlığa dönüşür" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Adayı ve CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Öymen'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet'in özünde ve temelinde olan kuruluş ilkelerini yaşatmak, tüm vatandaşların ortak ve tarihi sorumluluğudur. Laiklik, Cumhuriyet'in özünde ve temelinde olan ilkelerden birisidir. Laikliğin geçerli olmadığı bir ülkede demokrasi değil, teokrasi geçerli olur. Laikliğin olmadığı bir yerde, Cumhuriyet'in öngördüğü halkın egemenliği değil, ruhban sınıfının, tarikatların ve cemaatlerin egemenliği sağlanır.

Bunun da ötesinde, halkın egemen olabilmesi ve Cumhuriyet'in yaşayabilmesi için, laiklikle birlikte; yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının; düşünceyi ifade, yayın, medya ve örgütlenme özgürlüğünün; ekonomik ve sosyal adaletin; yüksek bir eğitim seviyesinin; çok partili serbest seçimli bir düzenin de olması gerekmektedir. Tüm bu koşullar bir arada sağlandığında, Cumhuriyet bir hayal olmaktan çıkar, gerçek bir varlığa dönüşür. Bu bilinçle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı ve 100. yılını kutluyoruz.