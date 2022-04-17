CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı - Haberler

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı. Hakkında kredi kartı dolandırıcılığından 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Karagöl'ün MYK üyeliği düşürüldü ve görevden alındı.

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl Balıkesir'de tutuklandı.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

İHRAÇ EDİLECEK

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Balıkesir, gençlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Haberler

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