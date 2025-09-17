Haberler

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı İstifa Etti

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, partiden istifa ederek, CHP'nin iç süreçlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Fidancı, partinin hak, hukuk ve adalet ilkelerine uymadığını savunarak istifasını açıkladı.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Selim Fidancı, partisinden istifa etti.

Fidancı, yaptığı açıklamada uzun zamandır CHP Diyarbakır İl Başkanlığında görev almakta olduğunu, kurultay delegeliği ve 2 sene disiplin kurulu il başkanlığı yaptığını ifade etti. Son 4 yıldır da örgüt ve örgütlenmelerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olduğunu kaydeden Fidancı, "Ancak CHP söylem ve eylemlerinin hiçbir zaman örtüşmediğini, hak, hukuk, adalet diyen CHP'nin maalesef hak, hukuk, adaletten zerre kadar nasibini almadığını, kendi anayasaları olan tüzüklerine bile uymadıklarını ve uygulamadıklarını gördüm. Düzelecek umuduyla bekledim, ancak zaman geçtikçe daha kötüye gittiğini, partide herkesin kendi bireysel çıkarlarını koruma dertlerinin olduğunu, ülke için herhangi ciddi bir projelerinin olmadığını yaşayarak gördüm. Bu sebepten an itibarıyla tüm görevlerimden ve CHP'den istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte zaman zaman CHP içinde yaşanan haksızlığı ve hukuksuzluğu, basın, medya üzerinden kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.

Öte yandan Selim Fidancı'nın oğlu ve yeğeninin de geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

