CHP Dış Politika Danışma Kurulunda yaklaşan NATO zirvesi ve diğer dış gelişmeler değerlendirildi - Haberler

CHP Dış Politika Danışma Kurulunda yaklaşan NATO zirvesi ve diğer dış gelişmeler değerlendirildi CHP Dış Politika Danışma Kurulunda (DPDK) Madrid'de yapılacak NATO zirvesi ile son dönemdeki diğer dış gelişmeler değerlendirildi. CHP Dış Politika Danışma Kurulunda (DPDK) Madrid'de yapılacak NATO zirvesi ile son dönemdeki diğer dış gelişmeler değerlendirildi. CHP'den yapılan açıklamada, Kurulun dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandığı belirtildi. Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Haziran ayı sonunda Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesi ve gündemi, Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerginlikler ve Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı. AA / Esin Işık - Politika Cumhuriyet Halk Partisi Madrid Politika Haberler

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