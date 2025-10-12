CHP Denizli 39. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Denizli 39. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, zor bir dönemde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Başarır, kongrede sadece bir il başkanı ve yönetiminin seçilmediğini belirterek, ilerleyen dönemlerde yapılacak seçimlerde CHP'yi Denizli'de birinci yapacak kadroları seçtiklerini ifade etti.

İl ve ilçe kongreleri sürecinin devam ettiğini anlatan Başarır, "Öyle şeyler görüyor ve duyuyorum ki üzülüyorum. İl başkanlığı, milletvekilliği yapmış bir tipleme çıkıyor 'bunlar şortla gezerken ben dağa taşa CHP yazıyordum' diyor. Arkadaşlar şortla gezmek ayıp değil. 1977 seçimlerinde ben şortla anamın kucağında Bülent Ecevit'i dinliyordum. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? O gün şortla gezenler 48 yıl sonra bu partiyi açık ara birinci parti yaptı. Vicdanlı olalım. Birbirimize karşı ahlaklı olalım." diye konuştu.

CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da katıldığı kongrede, tek aday mevcut il başkanı Ali Osman Horzum yeniden başkanlığa seçildi.