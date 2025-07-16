CHP'den Sağlık Kanun Teklifine Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, bu haliyle halkın en temel hakkı olan sağlık hizmetinde eşitlik, erişilebilirlik ve nitelikli hizmet sunumundaki sorunları çözmekten uzak olduğunu savundu.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan teklifin TBMM'ye sunularak komisyonda görüşüldüğünü belirten Şahbaz, "Kanun teklifi, bu haliyle halkımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetinde eşitlik, erişilebilirlik ve nitelikli hizmet sunumundaki sorunları çözmekten uzaktır." değerlendirmesini yaptı.

Şahbaz, muhalefet milletvekilleri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin önerge, görüş ve eleştirilerinin metne dahil edilmediğini öne sürdü.

Kanun teklifinde, kamu hastanelerindeki yolsuzlukların önlenmesi ve caydırıcı denetim mekanizmalarının kurulmasına yönelik herhangi bir düzenleme getirilmediğini ifade eden Şahbaz, "Aile hekimlerinin ödeme yönetmeliği sorunları, grup elemanlarının güvencesiz çalışması, aile planlaması hizmetlerindeki aksaklıklar ve yoksulluk sınırı altında yaşayan sağlık emekçileri, bu kanun tasarısının kapsamında yer almamaktadır." diye konuştu.

Şahbaz, CHP olarak, sağlık sisteminin eşitlikçi, erişilebilir ve halk odaklı olması için mücadele ettiklerini, açıkladıkları gerekçelerle teklifi reddettiklerini kaydetti.