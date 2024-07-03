Üye Girişi
Haberler

CHP'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili 24 saat kesintisiz basın açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitimin genel sorunlarına yönelik olarak CHP'nin bir parkta kesintisiz 24 saat sürecek basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Son dönemde gündemden düşmeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir hamle geldi. CHP tartışmalara yol açan kanun ile ilgili ve eğitimin genel sorunlarına yönelik eylem planını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın verdiği bilgiye göre gelecek hafta bir parkta kesintisiz 24 saat sürecek basın açıklaması yapılacak.

Eğitimin farklı alanlarından birçok temsilcinin de sorunlarını dile getireceği açıklamaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

21 İLDE ÇALIŞTAY

CHP'nin kazandığı 21 ilde eğitim çalıştayları yapılacak. Çalıştaylarda eğitimin farklı bileşenleri bir araya gelecek. "Açık mikrofon" etkinliğinde 9 yaşındaki öğrenci de anne-babalar da konuşacak.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Politika

Öğretmenlik Meslek Kanunu Cumhuriyet Halk Partisi Suat Özçağdaş Haberler.com Özel Gündem Eğitim Politika Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title