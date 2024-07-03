CHP'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili 24 saat kesintisiz basın açıklaması
CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitimin genel sorunlarına yönelik olarak CHP'nin bir parkta kesintisiz 24 saat sürecek basın açıklaması yapacağını açıkladı.
Son dönemde gündemden düşmeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir hamle geldi. CHP tartışmalara yol açan kanun ile ilgili ve eğitimin genel sorunlarına yönelik eylem planını açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK
CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın verdiği bilgiye göre gelecek hafta bir parkta kesintisiz 24 saat sürecek basın açıklaması yapılacak.
Eğitimin farklı alanlarından birçok temsilcinin de sorunlarını dile getireceği açıklamaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.
21 İLDE ÇALIŞTAY
CHP'nin kazandığı 21 ilde eğitim çalıştayları yapılacak. Çalıştaylarda eğitimin farklı bileşenleri bir araya gelecek. "Açık mikrofon" etkinliğinde 9 yaşındaki öğrenci de anne-babalar da konuşacak.