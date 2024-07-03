CHP'den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili 24 saat kesintisiz basın açıklaması

Son dönemde gündemden düşmeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir hamle geldi. CHP tartışmalara yol açan kanun ile ilgili ve eğitimin genel sorunlarına yönelik eylem planını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın verdiği bilgiye göre gelecek hafta bir parkta kesintisiz 24 saat sürecek basın açıklaması yapılacak.

Eğitimin farklı alanlarından birçok temsilcinin de sorunlarını dile getireceği açıklamaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

21 İLDE ÇALIŞTAY

CHP'nin kazandığı 21 ilde eğitim çalıştayları yapılacak. Çalıştaylarda eğitimin farklı bileşenleri bir araya gelecek. "Açık mikrofon" etkinliğinde 9 yaşındaki öğrenci de anne-babalar da konuşacak.