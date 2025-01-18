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CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Pazartesiden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç, iktidarı devralma süreci olacak. Pazartesiden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz" dedi.

"DAHA GENEL DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluk yaşandığını belirten Başarır, şunları söyledi:

"Hukuksuzluk, mobbing baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi. Sonra diğer Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken 'vazgeçtik, buradan da Silivri'ye götürüyoruz' diyorlar. Bakın Metris, Paşakapısı, Silivri. Bırakın belediye başkanını, Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok ama Türkiye'de hukuk, cezaevleri, adalet -cezaevleri Adalet Bakanlığı'na bağlı- bu durumda. Utanç duyuyoruz bundan. Biz bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün. Arkadaşlarımızla birlikte bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak bu süreçte. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç, iktidarı devralma süreci olacak. Bir kez daha Genel Başkanımızın dediği gibi altını çiziyoruz. Bugün milletvekillerimizle çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki hafta Meclis de yok. O sebeple İstanbul'da olmaları kıymetliydi."

CHP'nin kırmızı kart protestosuna ilişkin Erdoğan'ın "20 yıl futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerine yanıt veren Başarır, "Keşke olsa da VAR kayıtlarına bir baksak" diye konuştu.

"PAZARTESİDEN İTİBAREN YAŞAYARAK GÖRECEĞİZ"

Toplantıda; milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluğun da konuşulduğunu dile getiren Başarır, "Milyonlarca insan açlık sınırının altında açıyor. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk. Tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki, atacağımız adımlar bundan sonra iktidarı devralma süreci. O yüzden bunları aslında pazartesiden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMr Bombastic:

sarı kart da mı göstereceksiniz?

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Haber YorumlarıEmrah Bakır:

siyasetten nefret ediyorum hepsi koltuk sevdasında bir kerede sokağa inin insanların derdini dinleyin hepsi aynı bıktık artk birdaha oy kullanmayacam

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Haber YorumlarıLouis Tay:

Kılıçtaroğlunun lafına geldiniz ama geçti…sarayla mücadele etmek lazım dı uzlaşma değil

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Haber YorumlarıSelim K:

Normalleşme yumuşama da var mı ?

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Haber YorumlarıFatih:

Cürmünuz kadar yer yakarsınız.... Adama sorarlar ...T...kaç okka. Diye... Turpun büyüğü heybede ...bakalım neleriniz çıkacak neleriniz.... İmamın villalarıni. Hangi duzenbazlikla Üzerine geçirdiği de cikacakmi....acaba...

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Haber YorumlarıRolf Tolki:

Kimse bu belediye başkanı ne yapmış diye ,sorgulamıyor,bir şey çalınıyorsa HALKI savunun,rüşvet yeniyorsa LAL OLMAYIN ..Şu an HALKIN yetkisi olsa iktidarda ve muhalefette çoğu milletvekili ve belediye ve meclis üyesi değişecek,gün gelir devran döner .Sıra halka gelir..

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Zerre umrumda değil

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ancak slogan atarsınız başka da bir şey olmaz, son genel seçimlerde % 60 geliyoruz diye çok üflediniz ama o zaman bile beceremediniz bu saatten sonra hiç gelemezsiniz kuru kuru günlük bu projesiz muhalefet ile Özgür İmam da hava civa çıkacak ..

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Ne yapacaksınız suçlu olsa bile korunmaya kalkacaksaniz adalete güvenin

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Ali Mahir Başarır dört gözle bekliyoruz milli güvenlik sorunudur CHP ve yandaşları chpkk samancılar Vesselam

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