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CHP Sözcüsü Sarı'dan partisinin TBMM Grup Toplantısı kararına ilişkin açıklama Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki TBMM grup toplantısını parti birliğini korumak amacıyla iptal ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldığını bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından, partisinin yarın düzenlemeyi planladığı TBMM Grup Toplantısı'yla ilgili alınan karara ilişkin paylaşımda bulundu.

"CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır." ifadesini kullanan Sarı, parti önceliğinin, kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, CHP'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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