Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

PARTİDEN İSTİFASINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Hasbi Dede, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dede, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bu kararı; hem partimin kurumsal kimliğini korumak, hem de hakkımdaki asılsız iddialara karşı yürüttüğüm hukuki mücadelenin daha sağlıklı ilerlemesine imkan tanımak için alıyorum. Bu süreçte desteğini benden esirgemeyen tüm dostlarıma ve hemşerilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum."

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı