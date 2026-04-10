Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, CHP'den ihraç edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Dede, istifasının gerekçelerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Hasbi Dede, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dede, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bu kararı; hem partimin kurumsal kimliğini korumak, hem de hakkımdaki asılsız iddialara karşı yürüttüğüm hukuki mücadelenin daha sağlıklı ilerlemesine imkan tanımak için alıyorum. Bu süreçte desteğini benden esirgemeyen tüm dostlarıma ve hemşerilerime yürekten teşekkürü bir borç biliyorum."

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

Müzakerelere saatler kala ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı

Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt