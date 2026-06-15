CHP Sözcüsü Sarı: "Kemal Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısını yapmama kararı almıştır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM Grup Toplantısı yapmayacağını duyurdu. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı