Üye Girişi
Haberler

CHP'den Belediye Başkanları İçin Kanun Teklifi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kesin hüküm olmadan belediye başkanlarının görevden alınamayacağı ve görevden uzaklaştırıldıklarında seçim yapılacağına dair kanun teklifi sunduklarını açıkladı. Başarır, belediye başkanlarının görevden alınmasının evrensel insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığına, kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanının görevden alınamayacağına, ayrıca bir belediye başkanlığı düşer ya da başkan geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacağına dair kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 15 gün içinde olağanüstü günler yaşadıklarını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iki hafta önce partisinin grup toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerinin ardından ülkede yaşananları aktaran Başarır, sonraki süreçte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığını ve yerine görevlendirme yapıldığını; bugün de Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarını hatırlattı.

Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine atama yapılmasının evrensel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini dile getiren Başarır, "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, terörle iltisaklı olduğu, bir dosyadan ceza aldığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı için görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 10 gün önce bir barış yemeğinde Ahmet Türk'le el ele poz verirken, barış için Ahmet Türk davet edilirken bu dosya yok muydu? Madem Ahmet Türk'ün terör örgütüne üye olduğu iddia ediliyor, Cevdet Yılmaz onunla yemek yiyor, Cevdet Yılmaz niye o koltukta oturuyor?" ifadelerini kullandı.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında İstinaf ve Yargıtay kararlarının beklenmesi gerektiğini kaydeden Başarır, bu konuda TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdiklerini söyledi. Başarır, "Meclise sunduğumuz kanun teklifiyle artık kesin hüküm olmadan hiçbir belediye başkanı görevden alınmayacak ayrıca bir belediye başkanlığı düşer ya da geçici olarak görevden alınırsa seçim yapılacak." diye konuştu.

"Esenyurt Belediye Başkanlığına atanan kişi tarafından" belediyedeki CHP grup odasının kapatıldığını, girişindeki tabelanın indirildiğini söyleyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bu tabela 101 yıllık bir tabela ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin amblemi var. Ona hiç kimse el uzatamaz. En son bu ülkede tabela indirme, 44 yıl önce Kenan Evren'in yaptığı faşist darbede görüldü. Hiç kimse, lider ve yönetim, partimizin tabelasını, Kenan Evren dışında, indirme teşebbüsünde bulunmadı. Bu bir hadsizlik, terbiyesizlik."

Başarır, halkın iradesini korumak için bir demokrasi zırhı oluşturduklarını belirterek, milletvekilleri ve bir grup başkanvekilinin Esenyurt'ta olmaya devam edeceğini; Genel Başkan Özgür Özel'in de Mardin'e gideceğini söyledi.

Gündemi değiştirip Türkiye'yi baskı altına almak isteyen bir iktidar olduğunu savunan Başarır, "Hep beraber direneceğiz. İnsanlar yeni Anayasa da istiyorsa, bu ülkedeki sıkıntıların çözümünü istiyorsa işte bahar geliyor. Baharda koy sandığı. Türkiye'deki bu rezaletleri bir sandık temizler. O yüzden baharda erken seçim yapın, kim kazanıyorsa Anayasa'yı o yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Mansur Yavaş'ın bu soruşturmayı başlatması kıymetli"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, Esenyurt Belediyesine yapılan görevlendirmeyle ilgili bir eylem planları olup olmadığının sorulması üzerine, "İl Başkanımız, ilçe başkanımız, dört milletvekili, grup başkanvekiliyle orada olmaya devam edeceğiz. Daha sonra başka vekillerimiz demokrasi nöbeti tutmaya devam edecek. Mecliste olanları yarın görürsünüz. Ama pek iyi şeyler olmayacak onlar için." dedi.

Bir soru üzerine, Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sanatçı Ebru Gündeş'in konseri için ödeneceği iddia edilen 69 milyon liralık ücrete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatılmasını değerlendiren Başarır, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan, 'ben bununla ilgili bir soruşturma başlatıyorum' dedi. Bu soruşturmayı başlatması kıymetli. Uzun süredir görmediğiniz bir olay. Bir belediye başkanı o soruşturmayı başlatırsa Türkiye hukuka doğru gidiyor demektir. Soruşturma yaptıktan sonra da kamuoyunu tatmin edecektir. Biz halkın bir lirasının, ülkedeki 86 milyonun bir kuruşunun bile peşindeyiz, hakkını kimseye yedirmeyiz, Sayın Mansur Yavaş da yedirmez. O yüzden bu soruşturmayı başlattı."

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.