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CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı

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CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin ile CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Ayvalık Adliyesi önünde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yağmur Çaprak'tan mazbatasını alan Ergin'e eşi Canan ve kızı Nazan Ergin ile partililer eşlik etti.

Mesut Ergin, daha sonra yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Mazbata törenine katılanlara teşekkür eden Ergin, "Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Ayvalık için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Ayvalık Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun." dedi.

Ergin, seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ayvalık'ta yaşayan herkesin belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak görev yapacaklarını vurgulayan Ergin, "Biz gücümüzü Ayvalık'tan ve Ayvalık halkından alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Önümüzdeki süreçte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Ayvalık'ımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ergin ve meclis üyeleri, belediye hizmet binasına geçerek yeni dönem için işbaşı yaptı.

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Kaynak: AA / Politika

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