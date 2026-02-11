Haberler

CHP Grup Başkanvekili Emir, Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulundaki yeminini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulundaki yeminine ilişkin eleştirilerde bulundu ve yemin töreninin geçersiz olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulundaki yeminine ilişkin, "Kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir." dedi.

Emir, TBMM Basın Kapısı önünde, CHP milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemininin, gerekli koşullar sağlanamadığı için "mutlak butlan" olduğunu ileri sürdü.

Divan oluşmadan, kendileri çağrılmadan Bakanların kürsüye geldiğini iddia eden Emir, "Kürsü, fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir." diye konuştu.

Bugüne kadar atanan birçok bakanın Genel Kuruldaki yemin törenine eşlik ettiklerini dile getiren Emir, "İstanbul'da başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı cezaevine koymak için özel tasarım, iftiracılarla oluşturulmuş iddianameleri yazan başsavcının o tarzıyla, tutumuyla ödüllendirilmesi elbette ki kabul edilemezdi. Elbette ki bunu kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı