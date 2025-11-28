Haberler

CHP'de yeni program kabul edildi! 15 maddede değişiklik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı delegeler tarafından kabul edildi. Kurultayın ilk gününde parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de oylanarak kabul edildi. Delegelerin oylarıyla parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de kabul edildi. 10 tüzük, 5 yönetmelik olmak üzere toplam 15 maddede değişiklik yapıldı.

  • CHP 39. Olağan Kurultayı'nda parti programı delegelerin oylarıyla kabul edildi.
  • Parti tüzüğünde ve kurultay yönetmeliğinde toplam 15 maddede değişiklik yapıldı.
  • Parti Meclisi üye sayısı 60'tan 80'e çıkarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CH) 39. Olağan Kurultayı'nda parti programı delegelerin oylarıyla kabul edilirken; kurultay tüzük ve yönetmeliklerinde de değişikliğe gidildi.

CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları tarafından delegelere parti programı tanıtıldı.

YENİ PROGRAM KABUL EDİLDİ

Delegelerin söz almasının ardından yapılan oylamada yeni parti programı kabul edildi. Kurultayın ilk gününde parti programının yanı sıra parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de ele alındı.

15 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Delegelerin oylarıyla parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de kabul edildi. 10 tüzük, 5 yönetmelik olmak üzere toplam 15 maddede değişiklik yapıldı.

Parti tüzüğünde yapılan değişikliğe göre Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e çıktı. 8 olan Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısı 10'a çıkarıldı. 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanmasına karar verildi.

ADAYLIK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin tüzükte tanımlanması, partili belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanların yanı sıra buraların yönetim kurulu üyeleri ile danışmanlarının kongrelerde aday olamaması da düzenlendi. Ayrıca kurultayda genel başkan adaylığı başvuruları da alınmaya başlandı. Yarın 10.30'a kadar başvurular alınmaya devam edecek.

Kurultay, 29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi, 30 Kasım Pazar günü ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) seçimleriyle devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
