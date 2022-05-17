CHP'de sürpriz evlilik! Aykut Erdoğdu, kendisinden 14 yaş küçük partilisiyle evleniyor - Haberler

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CHP'de sürpriz evlilik! Aykut Erdoğdu, kendisinden 14 yaş küçük partilisiyle evleniyor

Haberler.com - Politika
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CHP'de sürpriz bir evlilik iddiası ortaya atıldı. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve kendisinden 14 yaş küçük CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un 11 Haziran'da Kadıköy'de evleneceği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürpriz bir evlilik kararı alındı. İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu(49) ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun(35) hayatını birleştiriyor.

NİKAH 11 HAZİRAN'DA

Yine iddialara göre Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, 11 Haziran'da Kadıköy'de dünyaevine girecek. Çift geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Bu alışverişin evlilik alışverişi olduğu ileri sürüldü.

CHP'de sürpriz evlilik! Aykut Erdoğdu, kendisinden 14 yaş küçük partilisiyle evleniyor

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Tüm bu iddialara ilişkin Aykut Erdoğdu veya Tuba Torun cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CHP'de sürpriz evlilik! Aykut Erdoğdu, kendisinden 14 yaş küçük partilisiyle evleniyor

Haberler.com - Politika

Aykut Erdoğdu, Tuba Torun, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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