CHP'de sürpriz evlilik! Aykut Erdoğdu, kendisinden 14 yaş küçük partilisiyle evleniyor - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürpriz bir evlilik kararı alındı. İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu(49) ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun(35) hayatını birleştiriyor.

NİKAH 11 HAZİRAN'DA

Yine iddialara göre Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, 11 Haziran'da Kadıköy'de dünyaevine girecek. Çift geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Bu alışverişin evlilik alışverişi olduğu ileri sürüldü.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Tüm bu iddialara ilişkin Aykut Erdoğdu veya Tuba Torun cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com - Politika