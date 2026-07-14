Haberler

CHP'de 4 ilçe başkanı görevden alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP MYK kararıyla Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alındı, ilçe yönetimleri feshedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa'nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir. Dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazıları, 13 Temmuz Pazartesi (dün) Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın resmi e-posta adresine gönderilmiş ve parti sistemine işlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltı öncesi dikkat çeken anlar! Haluk Levent böyle görüntülendi
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altına yatırım yapanlar şokta! 17 ay sonra bir ilk yaşandı