CHP'de Özgür Özel Genel Başkan oldu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğini açıkladı. Başarır, değişimin umut verici bir olay olduğunu belirterek, genç, tecrübeli ve yetenekli bir Genel Başkanları olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Değişim, demokrasimiz adına, parti içi demokrasi adına, gelecek adına umut verici bir olaydır. Genç, tecrübeli, Türkiye'yi bilen, siyaseti bilen, çalışkan, yetenekli bir Genel Başkanımız var" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Başarır, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın demokratik teamüller içeresinde yapıldığını belirterek, "Yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel oldu. Partimize büyük hizmetler veren dürüstlüğü, uzlaştırıcı kimliği, onurlu duruşuyla Sayın Genel Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ona olan vefamız, bugün de yarın da devam edecek. Yeni Genel Başkanımızı, CHP Grubu adına bir kez daha kutluyorum. Hepimiz mutluyuz, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

'YARINDAN TEZİ YOK SOKAKLARDAYIZ'

Bugünden itibaren CHP'de tarihi bir sorumluluğun başladığına dikkat çeken Başarır, "Kurultay bitmiştir. 2 aday yarıştı. Destek veren, vermeyen hepsi bizimdir. Bundan sonra tarihi bir sorumluluğumuz var. O koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. Kurultay, cumarteside kaldı. Yarından tezi yok sokaklardayız. Yurttaşlarımızla buluşup onların sorularını dinleyeceğiz" dedi.

'YETENEKLİ BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR'

Başarır, değişim talebinin sadece partinin değil; teşkilatların ve vatandaşların talebi olduğunu belirterek, "Değişim, demokrasimiz adına, parti içi demokrasi adına, gelecek adına umut verici bir olaydır. Genç, tecrübeli, Türkiye'yi bilen, siyaseti bilen, çalışkan, yetenekli bir Genel Başkanımız var. Gençliği çok önemli. Dünya da bunu konuşuyor, Avrupa da bunu konuşuyor. O yüzden olumlu görüyorum. Sağlam adımlarla hep beraber çalışacağız" diye konuştu.