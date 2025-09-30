CHP MYK, Özgür Özel ile Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 22'nci Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleşen basına kapalı toplantının gündeminde, ağırlıklı olarak uluslararası alandaki gelişmeler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu temasları, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Gazze'de yaşanan gelişmeler, işleyen olağan kurultay süreci ve hafta sonu yapılacak olan CHP milletvekili kampına ilişkin hususlar ele alınacak. Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor. (DHA