Haberler

CHP MYK, Özgür Özel ile Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 22'nci Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 22'nci Olağanüstü Kurultay sonrası ilk kez toplandı.

Parti genel merkezinde gerçekleşen basına kapalı toplantının gündeminde, ağırlıklı olarak uluslararası alandaki gelişmeler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu temasları, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi, Gazze'de yaşanan gelişmeler, işleyen olağan kurultay süreci ve hafta sonu yapılacak olan CHP milletvekili kampına ilişkin hususlar ele alınacak. Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.