Ali Mahir Başarır: CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına tepki gösterdi ve partide temizlik yapıldığını duyurdu. Açıklamalarda CHP'nin geçmişine ve değerlerine vurgu yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki göstererek, "CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz belediye önünde açıklama yaptı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Ali Mahir Başarır, "Grup başkanvekilliği görevini altını çizerek belirtiyorum. Bu koltukta belediye başkanı olarak seçtiğiniz birisi daha vardı. Burcu Köksal vardı. Bu koltukta İsmet Paşa vardı, Bülent Ecevit vardı, Deniz Baykal vardı, Özgür Özel vardı, Altan Öymen vardı, Hikmet Çetin vardı. Bu topraklar kadim topraklar. Büyük Taarruz'un başladığı topraklar. Emperyal güçlere 'Defol' diyen topraklar. Düşmanı denize döken, kazıyan topraklar. Bu topraklardan yetişen siyasetçiler karakterli olmalı, onurlu olmalı. Her şeyden önce Afyon halkına, Kocatepe'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, yaraşır olmalı. Bu belediyeyi halk AKP'ye vermedi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Şimdi haberleri görün, 'CHP'de yaprak dökümü' diye başlayacaklar. CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz mıntıka" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise "Burcu Hanım sana yazıklar olsun. Senin de bu hikayen yaprak dökümü değil, mikrop dökümü olarak tarihe geçsin" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ise " 'CHP'de savaşmaktan yoruldum' demişsin. Sen CHP'de hangi savaşı verdin de yoruldun? Yıllarca bu meydanda 'Ben köküne kadar CHP'liyim' denilmedi mi? 'Beni kapıdan kovarlarsa bacadan girerim, CHP'nin neferiyim, ölürüm de davamdan vazgeçmem' demediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
