Edirne'de partililer CHP il binası önünde toplandı
CHP'de kurultaylara ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından Edirne İl Başkanlığı'nda toplanan partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvardan indirip çöpe attı.
CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvardan indirerek çöpe attı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
CHP'de kurultaylara ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döneceği yönündeki gelişmeler parti teşkilatlarında hareketliliğe neden oldu.
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilip çöpe atıldı
Toplantı öncesinde CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvardan indirerek çöpe attı. Toplantı salonunda toplanan partililer, mevcut yönetimin iradesinin korunması gerektiğini savundu.Salon içerisinde zaman zaman sloganlar atıldı. - EDİRNE