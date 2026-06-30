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CHP'li Gökhan Günaydın'a grup başkan vekilliği görevi iade edildi

CHP'li Gökhan Günaydın'a grup başkan vekilliği görevi iade edildi
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CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, disiplin sürecinde tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkan vekilliği görevine geri döndü.

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev ünvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkan vekilliği görevi iade edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk edildi. Bu süreçte, Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekilliği görevi düşürüldü. YDK toplantısında, Günaydın'ın ihraç istemine karşı itirazı kabul edildi ve hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi iade edildi. TBMM'nin internet sitesinde de Günaydın'ın görevlerine 'CHP Grup Başkan Vekili' ifadesi eklendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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