CHP'de Genel Başkanlık İçin Seçim Süreci Tartışmaları

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partide genel başkanlık için süreçlerin nasıl işlemesi gerektiğini ve mevcut davaların sonuçlarını değerlendirdi. Başarır, CHP'nin güvenli bir seçim süreci geçirmesi için hukukun önemine dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Eğer bir büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa, işte mahalle seçimleri başlar, oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegenin karşısına çıkar, delege onu sınava tabi tutar, başarılı olursa kazanır." dedi.

Başarır, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının 8 Eylül'e ertelenmesiyle ilgili parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

Davanın, usulde ve esasta hiçbir karşılığının bulunmadığı değerlendirmesini yapan Başarır, davanın kabul edilmesi halinde, Türkiye'de "seçim güvenliği" diye bir olgunun olmayacağını savundu.

Ali Mahir Başarır, davanın ertelenmesine yönelik ise "8 Eylül'de bu davanın lehimize çıkacağına eminim. 8 Eylül'de de bu davanın reddedilmesi gerekiyor. Hukuku, adaleti bu kadar örselemeye hiç kimsenin hakkı yok. Adalet, yargı, insanlara güven verir ama ülkemizde yargı kararları tedirginlik yaratıyor. 86 milyon neden böyle saçma sapan bir davayla ilgilensin?" görüşünü dile getirdi.

CHP'nin "emin ellerde" olduğunu vurgulayan Başarır, "Genel Başkanı, yöneticileri, Grup Başkanvekilleri, biz, partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa, işte mahalle seçimleri başlar, oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegenin karşısına çıkar, delege onu sınava tabi tutar, başarılı olursa kazanır. AKP'nin bir anlamda yarattığı gündem ve yargı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok." ifadesini kullandı.

"38. Olağan Kurultay, anamızın ak sütü gibi pırıl pırıl bir kurultaydır"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de il başkanları toplantısı için geldiği parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, birlik beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini belirterek, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nda ortaya çıkan iradenin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını söyledi.

Erteleme kararını değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:

"CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, anamızın ak sütü gibi pırıl pırıl bir kurultaydır. Mahalle kongrelerinden kurultayına kadar şaibe arayanlar, leke arayanlar, AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler. 'İstanbul Pendik'te KİPTAŞ 100 daire dağıtmış' diye yalan ve iftira üzerinden bir süreç yürütülüyor. Gidelim, İstanbul'da dairenin kapısını çalalım, 'Size kurultayda bir daire verildi mi?' diye soralım, ben İstanbul İl Başkanlığından da partiden de istifa edeceğim."

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin de muhalefetin CHP etrafında toplanacağını umduğunu ve parti içi birliğin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Çetin, soru üzerine, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son dönemde görüşmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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