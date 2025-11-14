Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan başörtüsü açılımı, Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte yeni bir aşamaya taşınıyor. Özel'in Karar gazetesine yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirdiği mesajlar, parti içindeki kapsayıcılık politikasının sürdüğünü gösterdi.

"YASAĞA KARŞI PROTESTOLARA KATILDIM"

Siyasi gündemi değerlendiren Özel, üniversite yıllarında başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestolara katıldığını hatırlattı. CHP'nin artık daha kapsayıcı bir çizgi izlediğini belirten Özel, başörtülü kadınların siyaset sahnesindeki temsiline özel önem verdiklerini söyledi.

"BAŞÖRTÜLÜ SEÇMEN VE ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR"

CHP tabanında başörtüsüyle ilgili olumsuz bir yaklaşımın olmadığını vurgulayan Özel, "Benim kuşağımdaki CHP'lilerin başörtüsüyle sorunu yok. Sokaktaki seçmene, örgütlere bakarsanız başörtülü üyelerimiz artık hiç az değiller. Hiç ummadığınız yerde, zamanda, konumda başörtülü seçmenlerimiz, üyelerimiz var. İyiye gidiyor" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLER MUTLAKA OLACAK"

CHP'nin gelecekteki Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekillerinin yer alacağını belirterek bunun hem doğal bir sonuç hem de parti politikalarındaki kapsayıcı yaklaşımın bir parçası olduğunu dile getiren Özel, "Gelecek CHP grubunda başörtülü vekiller mutlaka olacak" şeklinde konuştu.