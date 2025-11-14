Haberler

Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni dönemde başörtülü kadınların temsiline daha fazla yer vereceğini belirterek, gelecekteki CHP Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekillerinin bulunacağını ifade etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin gelecekteki Meclis grubunda başörtülü milletvekillerinin yer alacağını açıkladı.
  • Özgür Özel, üniversite yıllarında başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestolara katıldığını ifade etti.
  • CHP'de başörtülü seçmen ve üye sayısının arttığını belirtti.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan başörtüsü açılımı, Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte yeni bir aşamaya taşınıyor. Özel'in Karar gazetesine yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirdiği mesajlar, parti içindeki kapsayıcılık politikasının sürdüğünü gösterdi.

"YASAĞA KARŞI PROTESTOLARA KATILDIM"

Siyasi gündemi değerlendiren Özel, üniversite yıllarında başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestolara katıldığını hatırlattı. CHP'nin artık daha kapsayıcı bir çizgi izlediğini belirten Özel, başörtülü kadınların siyaset sahnesindeki temsiline özel önem verdiklerini söyledi.

"BAŞÖRTÜLÜ SEÇMEN VE ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR"

CHP tabanında başörtüsüyle ilgili olumsuz bir yaklaşımın olmadığını vurgulayan Özel, "Benim kuşağımdaki CHP'lilerin başörtüsüyle sorunu yok. Sokaktaki seçmene, örgütlere bakarsanız başörtülü üyelerimiz artık hiç az değiller. Hiç ummadığınız yerde, zamanda, konumda başörtülü seçmenlerimiz, üyelerimiz var. İyiye gidiyor" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLER MUTLAKA OLACAK"

CHP'nin gelecekteki Meclis grubunda mutlaka başörtülü milletvekillerinin yer alacağını belirterek bunun hem doğal bir sonuç hem de parti politikalarındaki kapsayıcı yaklaşımın bir parçası olduğunu dile getiren Özel, "Gelecek CHP grubunda başörtülü vekiller mutlaka olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.