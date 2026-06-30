CHP Niğde İl Başkanı görevden alındı
CHP, 26 il başkanını görevden alırken 7 il başkanını da ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görevden alınanlar arasında CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yer aldı. Parti, yeni görevlendirmelerin en kısa sürede yapılacağını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal görevden alındı.
CHP'de 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan isimler arasında CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yer aldı.
Partiden yapılan açıklamada, görevden alınan il başkanlıklarına parti tüzüğü doğrultusunda en kısa sürede yeni görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı