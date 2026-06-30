CHP Sözcüsü Müslüm Sarı: "Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesiyle beraber, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli, Sinop ilinde de il başkanları görevden alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı