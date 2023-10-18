CHP Çanakkale İl Kongresi'nde Levent Gürbüz il başkanlığına seçildi

CHP 38. Olağan Çanakkale İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Levent Gürbüz, görevi Doğan Ateş'ten devraldı.

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda geçen pazar gerçekleştirilen kongrede 533 delegeden 364'ünün oyunu alan Gürbüz'ün mazbatasının almasının ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Eski CHP Çanakkale İl Başkanı Doğan Ateş, görevi devrettiği Gürbüz ve yönetimine başarılar diledi.

Levent Gürbüz de çok zor bir dönemde çok zor bir görev üstlendiklerini belirterek, "Çok geniş bir kesimin desteğiyle il başkanlığını kazandım. Bunun ağırlığının ve sorumluluğunun bilincindeyim. Bunun için bana güvenebilirsiniz. Artık CHP'liler Çanakkale'de rahat bir nefes alabilir. Partimizi iktidar yolunda yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.