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CHP Bursa'da partililer bina girişine sandalyelerle barikat kurdu

CHP Bursa'da partililer bina girişine sandalyelerle barikat kurdu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, MYK toplantısında Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yerine atanan Turgut Özkan'ın gelme ihtimaline karşı partililer il binası girişine sandalyelerle barikat kurdu.

CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Göreve atanan Turgut Özkan'ın il binasına gelme ihtimali üzerine partililer bina girişine sandalyelerle barikat kurdu.

17 Haziran tarihinde mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Göreve atanan Turgut Özkan'ın il binasına gelme ihtimali üzerine erken saatlerde il başkanlığına gelen partililer, bina girişine sandalyelerle barikat kurdu.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir çünkü üyesi toplanmadan MYK'yı toplayıp, böyle bir karar alındı. Bunlar geçersizdir. Tamamen aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütümüzle buradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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