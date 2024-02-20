CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Aday Sıralamasını Değiştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi il genel meclis üyeleri aday sıralamasını değiştirdi.

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam 1 Şubat günü il genel meclis üyeleri sıralamasını açıklamıştı. Sıralamada 1'inci sırada Zafer Kurnaz, ardından sırasıyla Hakkı Elmas, İsmail Şahin, Serdar Yavuz ve Selma Köylü yer almıştı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) aday listeleri bugün 17.00'a teslim edecek. Bugün CHP Bilecik'te daha önceden açıkladığı sıralamayı değiştirdi. Yeni sıralamada birinci sırada İsmail Hakkı Elmas, ikinci sırada İsmail Şahin, üçüncü sırada Serdar Yavuz, dördüncü sırada Nurettin Kuş, beşinci sırada Egemen Tezgeç yer aldı. - BİLECİK