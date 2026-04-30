CHP, Antalya'dan partiye katılmak isteyen Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini iptal etti

CHP, Antalya'dan partiye katılmak istediği belirtilen Arif Kocabıyık'a grup toplantısı sonrası rozet takıldığını, ancak yapılan inceleme sonucunda sürecin durdurulduğunu ve üyelik işlemlerinin iptal edildiğini açıkladıCHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın...

CHP, Antalya'dan partiye katılmak istediği belirtilen Arif Kocabıyık'a grup toplantısı sonrası rozet takıldığını, ancak yapılan inceleme sonucunda sürecin durdurulduğunu ve üyelik işlemlerinin iptal edildiğini açıkladı

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul etmiştir. Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya'dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık'a da rozet takılması rica edilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık'a da rozet takmıştır. Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
