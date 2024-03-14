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CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilerle ilgili söylemi tepki çekti

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CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Aleviler ile ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti. Bir videoda, kendisine yöneltilen " Seçim bölgesinde Alevi köyü var mı?' sorusuna 'Yok çok şükür' yanıtını veren Doğanay, Alevi vatandaşların tepkisini çekti.

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanırken CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın söyledikleriyle gündeme geldi. Gündeme gelen videoda, aday Mehmet Doğanay'ın Aleviler için sarf ettiği sözler Alevi vatandaşları kızdırdı.

ALEVİ KÖYÜ YOK ÇOK ŞÜKÜR

Videoda seçmen ve köy sayısını hesaplayan aday Mehmet Doğanay, kendisine yöneltilen " Alevi köyü var mı başkanım bizde" sorusuna aday Mehmet Doğanay, "Yok çok şükür" diye cevap verdi. Bu cevap Alevi vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Mehmet Doğanay'ın sosyal medya hesaplarına gelen yorumlarda "Hiç utanmadın mı çok şükür Alevi köyü yokken derken, sen nasıl bir insansın Alevilere kurban ol sen" denildi. Aday Mehmet Doğanay, daha konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

CHP Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Mehmet Doğanay'ın Alevilerle ilgili söylemi tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Politika

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