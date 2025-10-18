CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen il kongresinde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, divan başkanlığına seçildi.

Başarır, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, zor bir dönemde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Tarihler boyu CHP'nin kongre ve kurultaylarının demokrasi şöleni gibi geçtiğini belirten Başarır, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiğimizde günlerce sokaklara çıkamadık. Hepimiz kan ağladık. Türkiye üzüldü." diye konuştu.

Başarır, kongrede sadece bir il başkanı ve yönetiminin seçilmediğini belirterek, ilerleyen dönemlerde yapılacak seçimlerde CHP'yi Aksaray'da birinci yapacak kadroları seçtiklerini ifade etti.

Türkiye'nin çok büyük sorunlarının olduğunu iddia eden Başarır, şunları kaydetti:

"Biz siyasi bir savaş veriyoruz. Her şeye rağmen 3 kez İstanbul'u nasıl kazandıysak, genel seçimlerde de kazanıp iktidarı alacağız. Ne olursa olsun bu ülkede geçen dönem belediye seçimlerinde olduğu gibi iktidara geleceğiz. Geldiğimizde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi 86 milyona paylaştırılacak. Kongremizin ardından beraberce, barış içerisinde ve kardeşçe bu salondan çıkalım. Biz birbirimizin rakibi veya düşmanı değiliz. Kaç aday yarışırsa yarışır. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Biz o kadar güçlü çıkacağız ki buradan ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını seçecek kadroları buradan sokağa yollayacağız. Biz sadece bir il başkanını ve yönetimini seçmeyeceğiz. İlk seçimde Aksaray'da CHP'yi birinci parti yapacak kadroları seçeceğiz. O yüzden hep beraber kucak kucağa kongreden sonra Aksaray'dan mesaj vereceğiz."