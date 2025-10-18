Haberler

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongrede divan başkanlığına Ali Mahir Başarır seçilirken, partinin geleceği ve seçim hedefleri hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

CHP Aksaray 14. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen il kongresinde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, divan başkanlığına seçildi.

Başarır, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, zor bir dönemde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Tarihler boyu CHP'nin kongre ve kurultaylarının demokrasi şöleni gibi geçtiğini belirten Başarır, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiğimizde günlerce sokaklara çıkamadık. Hepimiz kan ağladık. Türkiye üzüldü." diye konuştu.

Başarır, kongrede sadece bir il başkanı ve yönetiminin seçilmediğini belirterek, ilerleyen dönemlerde yapılacak seçimlerde CHP'yi Aksaray'da birinci yapacak kadroları seçtiklerini ifade etti.

Türkiye'nin çok büyük sorunlarının olduğunu iddia eden Başarır, şunları kaydetti:

"Biz siyasi bir savaş veriyoruz. Her şeye rağmen 3 kez İstanbul'u nasıl kazandıysak, genel seçimlerde de kazanıp iktidarı alacağız. Ne olursa olsun bu ülkede geçen dönem belediye seçimlerinde olduğu gibi iktidara geleceğiz. Geldiğimizde de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi 86 milyona paylaştırılacak. Kongremizin ardından beraberce, barış içerisinde ve kardeşçe bu salondan çıkalım. Biz birbirimizin rakibi veya düşmanı değiliz. Kaç aday yarışırsa yarışır. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Biz o kadar güçlü çıkacağız ki buradan ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını seçecek kadroları buradan sokağa yollayacağız. Biz sadece bir il başkanını ve yönetimini seçmeyeceğiz. İlk seçimde Aksaray'da CHP'yi birinci parti yapacak kadroları seçeceğiz. O yüzden hep beraber kucak kucağa kongreden sonra Aksaray'dan mesaj vereceğiz."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Politika
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.