CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan artan enflasyon ve zamlara tepki

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP iktidarının halka açlık ve yoksulluk dayattığını belirterek, kabinenin açıklandığını ancak yeni haftaya zam yağmuruyla girildiğini söyledi. Barut, "Çekin artık o pis ellerinizi cebimizden. Düşün yakamızdan. Derhal zamlar geri alınsın, maaşı ve ücreti eriyen insanlarımızın kaybı telafi edilsin. Herkesin geliri insanca yaşam düzeyine çekilsin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP iktidarının halka açlık ve yoksulluk dayattığını belirterek, kabinenin açıklandığını ancak yeni haftaya zam yağmuruyla girildiğini söyledi. Barut, "Çekin artık o pis ellerinizi cebimizden. Düşün yakamızdan. Derhal zamlar geri alınsın, maaşı ve ücreti eriyen insanlarımızın kaybı telafi edilsin. Herkesin geliri insanca yaşam düzeyine çekilsin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bugün paylaştığı bir videoyla artan enflasyon ve fahiş zamlara tepki gösterdi. Barut şunları söyledi:

"ENFLASYON VE DÖVİZ FIRLADI"

"AKP iktidarı ve şahsım hükümeti, tek adam rejimi, tam anlamıyla halkımıza açlık ve yoksulluk, işsizlik ve sefalet dayatıyor. Kabine açıklandı, yeni haftaya da zam yağmurlarıyla uyandık. İktidarın pembe boyacısı TÜİK ise resmi enflasyonu yıllık yüzde 39,56 olarak açıklarken, bağımsız kuruluşlar yüzde 109 verisini paylaştı. Dolar 21 lirayı, euro 22 lirayı geçti altın da ise ok gibi fiyat fırladı.

"TEK ADAM REJİMİ, SON BEŞ SENEDE HALKIN SOFRASINDAN EKMEĞİNİ ÇALDI, İNSANLARIMIZIN RIZKINI YEDİ"

Enflasyon açlık, yoksulluk, zam, sefalet demektir. Döviz kurundaki her artış ülkemizin iç ve dış borcunu fahiş oranda yükseltmektedir. Üreten ve ihraç eden bir Türkiye yerine dışa bağımlı, ithalat sevdalısı AKP iktidarı yüzünden iğneden ipliğe her şeye yine zam geliyor ve gelmeye de devam edecek. Yiğit kuru soğana muhtaç edildi, tarım devriminin yapıldığı ülkemizde beceriksiz AKP iktidarı halkı, esnafı, sanayici ve çiftçiyi adeta bitirdi. Tek adam rejimi, son beş senede halkın sofrasından ekmeğini çaldı, insanlarımızın rızkını yedi. Çekin artık o pis ellerinizi cebimizden. Düşün artık yakamızdan. Derhal yapılan zamları geri alın. Maaşları ve ücretleri eriyen insanlarımızın kaybını telafi edin. Emeklisinden işçisine, memurundan çiftçisine asgari ücretlisine kadar herkesin geliri insanca yaşam düzeyine çekilsin."