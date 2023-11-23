CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, basın mensuplarıyla bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Tanburoğlu, yerel basının güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, basın mensuplarıyla buluştu.

Tanburoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yerelde, basın emekçisi olarak çalışmanın zorluklarını bildiklerini söyledi.

Yerelde basının güçlü olması istediklerini belirten Tanburoğlu, "Bundan sonrasında bize başvuran tüm aday adaylarımız ve aday göstereceğimiz kişilerin, bir önceki döneme göre bu konuda çok daha fazla çaba içerisinde ve basına daha fazla destek olacak şekilde bir yol ve hat çizmesi lazım." dedi.

Başkan Tanburoğlu, mevcut belediye başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde yerel basının güçlendirilmesi konusunu da konuştuklarını ifade etti.

Toplantıda Tanburoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.