CHP 39. Olağan Kurultayı'nın Üçüncü Günü Başladı

CHP 39. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda üçüncü gün çalışmalarına başladı. Parti Genel Başkanlığına Özgür Özel'in yeniden seçildiği kurultayda, PM ve YDK üyeleri seçilecek.

CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarına başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi.

Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
