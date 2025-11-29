CHP 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Seçildi

CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarını tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ikinci günü, Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelere hitabının ardından Divan Başkanı Ünlüce, kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak seçime gireceğini duyurdu.

Divan Başkanı Ünlüce'nin okuttuğu çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesi raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel başkanlık için 2 saat süren seçimde Özgür Özel, dördüncü kez CHP genel başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasıyla ikinci gün çalışmaları tamamlanan kurultay, yarın Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerinin seçimiyle sona erecek.

Özel, delegelere teşekkür etti

Genel başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden salona gelen Özgür Özel, delegelere yönelik bir teşekkür konuşması yaptı.

Kurultayın gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür eden Özel, "Siz öyle bir iş yaptınız ki, parti tarihinde bir genel başkana verilmiş en yüksek oyu vererek Türkiye'ye muazzam bir mesaj verdiniz. Alınan 1333 oyun 3'ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız." diye konuştu.

Özel, parti programının değişmesiyle partinin iktidar programının da hazır olduğunu söyledi.