CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı

CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı.

Özel, saat 10.00'da CHP olağan kurultayının düzenlendiği Ankara Spor Salonu'na geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultay kapsamında program çalışması yapacaklarını belirten Özel, program hazırlık çalışmalarını detaylarıyla anlattı.

Özel, parti programıyla sorunların çözümüne yönelik kavramların çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve CHP'nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Bu salondan Türkiye'nin gelecek iktidarının kararlılığını, o konuda CHP'nin inancını, birkaç gün içinde somutlaştıracağı, zenginleştireceği kadrolarını ve bu konudaki yürüyüşünün ordusunun ilk harekete geçen takımını burada ağırlamaktan, her şeye rağmen slogansız, tartışmasız, sesinin değil içinin güçlü olduğu bir süreci birlikte örmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Kurultayın başlaması için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın Divan Başkanı Ünlüce oldu.

Partinin, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği kurultaya, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri, delegeler, partililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Murat Karayalçın ve tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na ayrıldı. Muharrem İnce ve genel başkan yardımcıları da ön sırada yer aldı.

Salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı CHP'li belediye başkanları, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in posterleri asıldı.

Kurultay salonu ayrıca, "Şimdi İktidar Zamanı", "Var Bir Çaresi", "Özgür Türkiye Özgür Kadınlar", "Adayımızı Yanımızda Sandığı Önümüzde İstiyoruz" ve "Kurutuluş Yok Tek Başına ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" yazılı afişlerle süslendi.

Salonda, CHP Kadın Kollarınca hazırlanan, zeytin dalı motifleriyle süslenmiş, üzerinde "Önce Adalet Önce Hürriyet" yazan dev pankart yer aldı.

Genel Başkan Özgür Özel, kurultay kapsamında fuaye alanında CHP Fotoğraf Servisi Foto Muhabiri Alp Eren Kaya'nın, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Darbeye Karşı Direniş" adlı fotoğraf sergisini de gezdi.

Kurultayda 4 komisyon oluşturulacak

Kurultayın devamında, Program Komisyonu, Tüzük Değişikliği Komisyonu, Kurultay Yönetmeliği Komisyonu ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulacak.

Kurultayda, genel başkan yardımcıları parti programını kısa sunumlarla tanıtacak.

Bugüne dek 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'de, olağan kurultay kapsamında parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişikliği görüşülerek oylamaya sunulacak.