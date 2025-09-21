CHP 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara'da Toplandı

CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, delegelerin çağrısıyla Ankara'da toplandı.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin İstanbul il yönetiminin ve 2023 yılında yapılan 38'inci Olağan Kurultay'da seçilen kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarının ardından 662 kurultay delegesinin imzasıyla yapılan başvuru üzerine Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla saat 10.00'da toplandı.

900'DEN FAZLA DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü Kurultay'da 900'den fazla kayıtlı delege oy kullanacak. Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak. Ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMAYACAK

Hukuki tartışma oluşturmamak için bugünkü kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.