CHP, 102. Kuruluş Yıl Dönümünde Önceki Genel Başkanlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Erhan Adem, partinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önceki genel başkanların mezarlarına çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Erhan Adem, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle önceki genel başkanlardan Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Necdet Calp ve Cezmi Kartay'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ve beraberindeki heyet, Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda önceki genel başkanlardan Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın mezarını, Cebeci Asri Mezarlığı'nda ise Necdet Calp'in mezarını ziyaret edip çelenk bıraktı. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve beraberindeki heyet de Karşıyaka Mezarlığı'nda Cezmi Kartay'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
