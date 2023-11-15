Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Azerbaycan'a gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Türk Büyükelçi ile bir araya gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, "Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Muhtar Babayev ve Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı ile Bakü Büyükelçiliğimizde düzenlenen programda bir araya geldik. Tek millet iki devlet şiarıyla her daim omuz omuza olduğumuz Can Azerbaycan ile birçok konuda geliştirdiğimiz iş birliğimizi, ortak projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.