Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Kurum: "Bu projeyi çok önemsiyoruz, 100 yılın konut projesi diyoruz"

100 Bin Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. 100 yılın konut projesi diyoruz" dedi.

İstanbul'da 100 Bin Konut Kura Çekim töreni, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törene katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kurum, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "100 bin sosyal konutun kurasının çekileceğini ve herkese hayırlar dilediğini kaydederek, "Bugün bu alandaki heyecan milletimizin devletine Türkiye liderine duyduğu inancın güvenin aynasıdır. Buradaki umut dolu bekleyiş 'Hizmet eden izzet bulur diyerek çalışan' bizlere en büyük şeref madalyasıdır. Hatay'da yeni evini bitirdiğimiz vatandaşımız ilk iftarında annemizin sofrasında da Tozkoparan'da kentsel dönüşüm yuvasına da dedemizin bayram sabahında da aynı ses yükseliyor. Milletimiz her yerde Allah yuvamızı yapan bu güçlü devletimize zeval vermesin Allah liderimizden razı olsun diyor" dedi.

Kurum konuşmasının devamında Kahramanmaraş Depremi sonrasında 2 yıl içerisinde Avrupa Birliği büyüklüğünde alanda yeniden imar edildiğini ifade ederek, "Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Bu projeyi çok önemsiyoruz. 100 yılın konut projesi diyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarında evsizler taşarken o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon inşamızın yaşayacağı çatı değil bu çağın bu karanlığın vicdanına da meydan okumadır. Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını yapan ülkeler arasında 1 numaradır. Dünyada coğrafyamızda dört bir yanımız ateş çemberine dönüşmüşken yıkan değil yapan inşa eden eşsiz bir ülkedir. En zor şartlarda bile pes etmeyen geleceğini inşa eden iradedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı