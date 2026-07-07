Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı