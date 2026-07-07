Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arası ikili kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin AB başta olmak üzere Avrupa’daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı