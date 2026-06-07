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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Otokoç'a saldırı) Eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve şiddet asla kabul edilemez"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul ve Antalya'daki Otokoç saldırılarına ilişkin 'Eleştiri sınırlarını aşan şiddet asla kabul edilemez' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul ve Antalya'da Otokoç'a yapılan silahlı saldırılara ilişkin, "Eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından bugün İstanbul'da bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ve Antalya'daki Otokoç bayiine yapılan silahlı saldırılara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez. Şiddete yönelenler, karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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