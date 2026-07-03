Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD- İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'da temaslarına devam ediyor. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşme sonrası ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı