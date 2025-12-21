Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bugün, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bu mübarek zamanların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimiz için manevi bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.