Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan üç aylar mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu dönemlerin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bugün, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bu mübarek zamanların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimiz için manevi bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Üç ayların, başta mazlum Filistin halkı olmak üzere, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
title